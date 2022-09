NVIDIA potrebbe aver accidentalmente svelato le specifiche della RTX 4090 Ti

Sono passati pochi giorni dal reveal delle NVIDIA RTX 4090 e 4080, ma a quanto pare il produttore ha pronta una scheda grafica ancora non annunciata che presto potrebbe vedere la luce: la RTX 4090 Ti.

La notizia è stata lanciata da Techradar, che si rifà alle specifiche tecniche delle GPU svelate in via ufficiale. E’ stato infatti confermato che l’RTX 4090 utilizzerà il chip AD102 di NVIDIA, mentre i due modelli dell’RTX 4080 si baseranno sull’AD103 ed AD104. Come spiegato dal sito, però, l’AD102 su cui si basa la RTX 4090 non è in versione completa, il che vuol dire che non ha accesso alla suite completa di CUDA core che il chip è in grado di utilizzare.

Secondo Techradar, NVIDIA svelando le specifiche complete del chip AD102 potrebbe aver confermato in maniera involontaria la potenza dell’RTX 4090 Ti, che presumibilmente utilizzerà l’AD102.

In termini di potenza bruta, l’RTX 4090 ha 16.384 CUDA core, mentre l’AD102 ha un potenziale massimo di 18.434 CUDA Core, il 71% in più rispetto al GA102 presente nell’RTX 4090 Ti. Il redattore osserva che probabilmente si tratterà di una delle migliori schede grafiche mai realizzate, ma siamo ancora nel campo delle ipotesi ed almeno al momento non sono arrivate conferme sulla possibile data di lancio.

Proprio qualche ora fa la GPU AD102 si è mostrata in una foto.