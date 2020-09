NVIDIA, trovato l'accordo per l'acquisto di ARM: annuncio domani?

Secondo quanto riportato dal Financial Times, NVIDIA avrebbe concluso le trattative per l'acquisto di ARM, e l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare già nella giornata di domani. L'operazione dovrebbe essere da circa 40 miliardi di Dollari.

Si tratta di un importo di 8 miliardi di Dollari superiore rispetto a quello pagato nel 2016 da Softbank per rilevare il produttore di semiconduttori la cui architettura è alla base di molti degli smartphone attualmente presenti sul mercato.

Nata dalla joint venture stipulata tra Acom Computers, Apple e VLSI Technology, ARM è stata in parte controllata anche dal colosso di Cupertino, che l'ha venduta nel 1998 per fare fronte alla difficile situazione finanziaria in cui versava.

Il chip ARM era alla base del primo iPhone di Apple, ma successivamente la Mela ha acquistato le licenze per la personalizzazione dell'architettura. ARM, come dicevamo poco sopra, è una società centrale nel mercato degli smartphone e tra i suoi clienti figurano anche Qualcomm, Mediatek, Samsung e fino a qualche tempo fa Huawei.

Qualche tempo fa si era parlato del possibile acquisto di ARM da parte di NVIDIA entro fine agosto, ma evidentemente i tempi si sono dilatati e l'accordo finale è stato trovato di recente. L'acquisto di ARM anche TSMC e Foxconn avevano mostrato interesse, ma NVIDIA è partita in anticipo bruciando la concorrenza.