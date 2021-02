NVIDIA, l'accordo con ARM ora è oggetto di indagine dell'Unione Europea

L’accordo tra NVIDIA e ARM per l’acquisizione di quest’ultima avvenuto a metà settembre 2020 e dal valore di 40 miliardi di Dollari ora sarà ufficialmente oggetto di indagine da parte dell’Unione Europea e del Regno Unito in quanto, secondo loro, potrebbe causare non pochi problemi sul mercato degli smartphone e altri dispositivi.

Secondo quanto riportato dal Financial Times, infatti, funzionari e consulenti sia a Bruxelles che nel Regno Unito sono convinti della necessità di un esame accurato della trattativa: le indagini ora sono in fase preliminare, con l’Autorità britannica per la concorrenza e i mercati che ha invitato gli operatori finanziari a presentare le loro opinioni in materia. Fortunatamente, NVIDIA e SoftBank (le due parti nell’accordo in questione) avevano già fissato un periodo di ben 18 mesi per il completamento della trattativa, così da rispondere alle domande delle autorità.

La preoccupazione dei funzionari riguarda il possibile svantaggio di altri marchi concorrenti che si basano su ARM: il produttore britannico, infatti, ha tra i suoi clienti grandi nomi come Apple, Samsung, Qualcomm e Broadcom e, potenzialmente, NVIDIA potrebbe “giocare sporco” una volta assunto il controllo della azienda.

Il CEO di NVIDIA Jensen Huang ha però respinto tutte queste preoccupazioni affermando: “Nvidia manterrà il modello di licenze aperte di ARM. Non abbiamo alcuna intenzione di "limitare" o "negare" la fornitura a nessun cliente”. Alcuni marchi rivali, però, secondo diverse persone che avrebbero familiarità con la situazione non crederebbero ancora a queste dichiarazioni. Uno di essi ha infatti detto che la perdita della neutralità di ARM non sarebbe affatto da sottovalutare e le sue preoccupazioni sul medio e lungo termine non se ne andranno.

L’azienda intanto ha deciso di aggiungere ufficialmente il supporto ai nuovi MacBook M1 per il piano GeForce Now.