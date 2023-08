NVIDIA ACE for Games, NPC ancora più intelligenti con NeMo SteerLM

A maggio, durante il Computex 2023, NVIDIA ha annunciato NVIDIA Ace For Games, un nuovo sistema per animare gli NPC del futuro, più intelligente e in grado di fornire feedback realistici e credibili.

A qualche giro d'orologio dall'apertura della Gamescom 2023, freschi da annunci altrettanto altisonanti come il reveal del remix di Half Life 2 RTX, i ragazzi di NVIDIA hanno mostrato il nuovo tool per la personalizzazione degli NPC all'interno del sistema NVIDIA Ace For Games.

Il nuovo tool, NeMo SteerLM, consentirà una customizzazione profonda di varie sfaccettature caratteriali dei personaggi animati dall'IA, tra cui l'umore, l'indole e in generale il carattere.

A seconda di come decideremo di personalizzare gli NPC, questi si comporteranno adattando non solo il tono ma anche il tipo di risposta al contesto e sulla base del proprio carattere, con note umoristiche, caustiche o persino "creative". Tutto questo, messo nella pipeline di Ace For Games, verrà poi tradotto prima di tutto in voce e poi fuso alle movenze di Audio2Face per rendere non solo realistica la mimica del personaggio, ma anche molto più dinamica l'interazione con il giocatore.

Ricordiamo che, nella stessa scoppiettante serie di annunci, NVIDIA ha anche annunciato il DLSS 3.5, che promette di migliorare a dismisura la resa del Ray Tracing mandando "in pensione" i vecchi denoiser utilizzati finora.