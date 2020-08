NVIDIA potrebbe acquisire ARM entro la fine di agosto

L’interesse di NVIDIA per l’acquisizione del produttore di semiconduttori britannico ARM è già noto da luglio, quando è trapelato che l’azienda di Jensen Huang aveva pronto un accordo da più di 32 miliardi di dollari. Secondo gli ultimi report esclusivi di Evening Standard, NVIDIA e ARM sarebbero ormai entrate nella fase finale delle trattative.

Nonostante l’interesse di TSMC e Foxconn per ARM, NVIDIA sembrerebbe in vantaggio su tutte poiché sarebbe anche pronta a venire incontro alle richieste del CEO di SoftBank (azienda proprietaria di ARM) Masayoshi Son, il quale vorrebbe 52 miliardi di dollari dal colosso delle schede grafiche, circa 20 in più rispetto a quelli spesi da SoftBank nel 2016 per comprare ARM.

NVIDIA non dovrebbe avere problemi a soddisfare la richiesta di Son, dato che la proprietà intellettuale di ARM sul lungo termine porterebbe profitti non indifferenti: attualmente la compagnia britannica la condivide con Apple, Qualcomm, Samsung, Huawei, e tante altre aziende che vanno a formare circa il 90% del mercato degli smartphone. Inoltre, anche i futuri Mac avranno al loro interno core ARM e pure Samsung sarebbe già interessata a un’alleanza con il produttore britannico (e AMD) per la produzione di chip per smartphone eccellenti, in grado di superare gli Snapdragon di casa Qualcomm.

Se dovesse andare in porto, questo accordo sarebbe uno dei più costosi e importanti nel business dei chip per smartphone e soprattutto PC: NVIDIA infatti potrebbe puntare maggiormente su quest’ultimo settore per dare filo da torcere a Intel e AMD. In questo modo tutte e tre le aziende per il 2021 sarebbero in grado di offrire sul mercato sia schede grafiche che CPU.