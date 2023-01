NVIDIA, addio alle GPU GeForce MX? La società punterebbe sulle iGPU

Mentre emergono nuovi dettagli sulle GeForce RTX 4060 Ti, un nuovo rumor spiega che la serie GeForce MX di NVIDIA potrebbe essere vicina al pensionamento, dal momento che le iGPU integrate continuano a registrare miglioramenti e passi in avanti in termini di efficienza.

La notizia proviene dal sito cinese ITHome, il quale afferma che NVIDIA probabilmente abbandonerà la linea GPU discrete, progettata per girare con TDP molto bassi. La GPU MX 570 ad oggi offre quasi le stesse specifiche della RTX 2050 e prestazioni simili alla Arc A370M di Intel, la GTX 1650 e la Radeon RX 6300M.

Oltre alle migliorie registrate con le GPU integrate, che sia Intel che AMD offrono con tanto di supporto per codec video più recenti, NVIDIA dovrebbe lanciare a breve la RTX 4050 che arriva fino a 35W, una specifica che se confermata ridurrebbe ulteriormente il gap tra APU a bassa potenza e GPU discrete, che renderebbe praticamente inutile un’altra MX.

Ovviamente, come sempre vi invitiamo a prendere con le pinze tali rumor in quanto ancora non sono arrivate conferme ufficiali da parte del produttore. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere tramite la sezione commenti.

Qualche giorno fa sono emerse anche altre indiscrezioni sulla GeForce RTX 4060 Ti, soprattutto sulla TGP che dovrebbe essere di 160W.