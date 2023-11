NVIDIA, addio a RTX 4080 e RTX 4070 Ti? Avrebbe fermato la produzione

Mentre in rete affiorano le prime indiscrezioni sulle specifiche della RTX 5090, salvo clamorose sorprese la tabella di marcia prevede altri innesti per l'attuale generazione. A questo proposito, arrivano importanti novità in merito alla strategia di NVIDIA sul breve periodo.

Secondo quanto emerso nelle ultime ore su Board Channels, infatti, sembra che NVIDIA abbia deciso di interrompere in maniera netta la produzione di alcune delle sue schede video di attuale generazione. Stiamo parlando, nello specifico, della produzione di massa delle RTX 4080 e RTX 4070 Ti, ulteriore conferma circa il prossimo lancio delle rispettive varianti SUPER.

Non è ancora chiaro se si tratti di uno stop in via definitiva della produzione o solo di un temporaneo congelamento della produzione di massa con ridimensionamento. Il rapporto prosegue spiegando che, in diretta conseguenza, anche i partner avrebbero iniziato a elaborare la propria attuale produzione, in modo da fare posto ai prodotti in arrivo nell'immediato futuro. Del resto, la RTX 4080 è l'unica delle due ad aver ricevuto un trattamento "Founders Edition", dunque anche gli AIC sarebbero particolarmente colpiti dalla questione.

Del resto, in rete ormai circolano da settimane le specifiche delle RTX 40 SUPER, che dovrebbero essere tre, andando a sostituire la RTX 4070, la RTX 4070 Ti e infine la RTX 4080.