NVIDIA addolcisce il ritorno a scuola con tanti sconti su laptop e PC da gaming

Anche NVIDIA lancia le sue promozioni “Back To School”, in occasione del mese di Settembre che come sempre coincide con il ritorno a scuola ed al lavoro. Per l’occasione, il produttore propone una serie di sconti molto interessanti su laptop e PC da gaming, basati sulle RTX 30.

Di seguito la lista dei prodotti disponibili a prezzo ridotto:

Laptop HP Gaming Victus con 3050 Ti, disponibile presso Amazon – al prezzo di €999.

disponibile presso Amazon – al prezzo di €999. Laptop ACER Inspire 7 con 3050 Ti, disponibile sul sito di Mediaworld – al prezzo di €999.

disponibile sul sito di Mediaworld – al prezzo di €999. Laptop HP Victus 16 con 3060, disponibile sul sito di Euronics – al prezzo di € 1.199,00.

disponibile sul sito di Euronics – al prezzo di € 1.199,00. Laptop ASUS ROG STRIX G513RC con 3050, disponibile sul sito di Mediaworld – al prezzo di €1.399,00.

disponibile sul sito di Mediaworld – al prezzo di €1.399,00. Desktop HP Gaming OMEN 25L, disponibile presso Amazon – al prezzo di €1.699,00.

disponibile presso Amazon – al prezzo di €1.699,00. Laptop MSI Katana GF66 con 3070, disponibile sul sito di Mediaworld – al prezzo di €1.299,00.

disponibile sul sito di Mediaworld – al prezzo di €1.299,00. Desktop HP Victus con 3060, disponibile sul sito di Euronics – al prezzo di € 1.399,00.

disponibile sul sito di Euronics – al prezzo di € 1.399,00. Laptop ASUS ROG STRIX G513 con 3060, disponibile sul sito di Mediaworld – al prezzo di €1.499,00.

disponibile sul sito di Mediaworld – al prezzo di €1.499,00. Laptop MSI Gaming Vector GP66 con 3080, disponibile sul sito di Unieuro – al prezzo di €2.599,00.

Tutte le informazioni del caso sono disponibili direttamente sulla pagina dedicata all’iniziativa .