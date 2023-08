NVIDIA fa affari d'oro in Cina: Alibaba e Tencet investono miliardi nelle GPU per l'IA

Sul palco del SIGGRAPH 2023, NVIDIA ha annunciato le nuove GPU GH200 per l'IA. Con delle prestazioni nettamente superiori a quelle delle schede video per server di attuale generazione, le NVIDIA GH200 sono subito saltate all'occhio delle Big Tech e degli investitori, soprattutto in Cina, che avrebbero firmato contratti miliardari per le componenti.

Stando a quanto spiega il Financial Times, infatti, alcuni giganti tecnologici cinesi avrebbero ordinato 4 miliardi di Dollari di GPU NVIDIA per l'IA da utilizzare nei propri server e datacenter. Benché parte degli ordini sia legato alle schede di fascia più alta, come le GPU GH200 e GH100, il grosso sarebbe composto da componenti delle linee A800 e H800.

Queste ultime sono state rilasciate da NVIDIA primariamente per il mercato cinese e sono delle versioni cut-down delle GPU A100 e GH100 del Team Verde. L'"esclusiva" cinese delle schede A800 e H800 serve per permettere a NVIDIA di aggirare le sanzioni americane contro le Big Tech cinesi, che si sono inasprite nell'ultimo periodo: nonostante delle performance nettamente peggiori delle controparti occidentali, dunque, le schede vanno a ruba nel mercato cinese, con prezzi fino a 500.000 Yuan per pezzo (63.000 Euro circa).

Stando al report del Financial Times, le compagnie interessante all'acquisto "di massa" delle GPU NVIDIA sarebbero Baidu, ByteDance, Tencet e Alibaba, i quattro principali colossi cinesi dell'hi-tech. Insieme, il quartetto avrebbe richiesto in totale almeno 100.000 GPU NVIDIA A800, per un totale di un miliardi di Dollari di valore. I restanti tre miliardi arriveranno con investimenti successivi per l'acquisto di schede di fascia più alta prodotte nel 2024, sempre in Cina.

Con ogni probabilità, le GPU di NVIDIA saranno dunque alla base della spinta cinese verso l'Intelligenza Artificiale: negli scorsi mesi, in effetti, Pechino ha annunciato lo sviluppo di un rivale nazionale per ChatGPT, realizzato proprio in collaborazione con Baidu e Alibaba.