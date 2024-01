NVIDIA, affari d'oro grazie all'IA: chiuso maxi-accordo da mezzo miliardo di dollari

Ormai NVIDIA è la regina incontrastata dell'IA, e neanche il blocco alle esportazioni delle sue GPU verso la Cina sembra essere un problema per il Team Verde. Al contrario: da un altro grande Paese asiatico è arrivato un maxi-ordine da mezzo miliardo di Dollari per delle GPU NVIDIA per l'Intelligenza Artificiale.

Stando a quanto riportato da Reuters, la compagnia indiana Yotta, che si occupa di server e datacenter, ha in programma un acquisto di ben 16.000 GPU per l'IA di NVIDIA, per un valore complessivo di 500 milioni di Euro. L'ordine dovrebbe riguardare le GPU di fascia alta di NVIDIA, ovvero le H100 e le super-GPU NVIDIA GH200, queste ultime lanciate nel corso del 2023. Secondo Reuters, il Team Verde dovrebbe riuscire a evadere l'ordine entro marzo 2025.

L'acquisto - confermato dal CEO di Yotta Sunil Gupta - conferma l'importanza dell'India nel mondo dell'IA e, soprattutto, nel business di NVIDIA legato a quest'ultimo. Dopo il ban americano sulle esportazioni di GPU NVIDIA verso la Cina, sembra proprio che il mercato indiano diventerà strategico per il Team Verde e per l'intero settore dell'IA. Al momento, comunque, quello di Yotta è il più grande ordine di GPU per l'IA mai realizzato da un'azienda indiana.

Non è chiaro quale sia la ripartizione tra GPU H100 e GH200 acquistate da Yotta, anche perché non conosciamo il prezzo "ufficiale" dei chip GH200 (le schede H100, invece, costano 30.000 Dollari l'una). Inoltre, c'è pur sempre da considerare che NVIDIA potrebbe fare un prezzo di favore alla compagnia indiana in virtù della quantità di componenti acquistate. Ciò che è certo è che parliamo di diverse migliaia di GPU nel complesso.

In passato, comunque, Yotta aveva già acquistato da NVIDIA delle GPU per l'IA, per un ammontare complessivo di altri 500 milioni di Dollari. Con l'ultima transazione, dunque, l'azienda sembra aver duplicato i suoi sforzi nel comparto IA rispetto agli scorsi anni. Intanto, NVIDIA continua ad esportare in Cina, anche se le GPU destinate al mercato asiatico sono decisamente meno potenti di quelle riservate al resto del mondo.