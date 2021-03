NVIDIA, alcune RTX 30 ricevono Resizable BAR con un aggiornamento BIOS

Annunciata al CES 2021 insieme alla linea NVIDIA GeForce RTX Serie 30 Mobility, la tecnologia Resizable BAR è arrivata sul mercato grazie alla RTX 3060, attualmente unica scheda a supportarla, almeno ufficialmente.

Sin dal suo annuncio, NVIDIA ha dichiarato che avrebbe lavorato per portare Re-BAR su tutta la gamma di GPU con architettura Ampere "entro fine marzo" sulle Founders Edition, ma i tempi non sembrano ancora maturi per l'approdo del tanto agognato aggiornamento firmware.

A questo proposito, è interessante apprendere dell'iniziativa di due aziende partner, Galax e Gainward, le cui divisioni asiatiche avrebbero rilasciato il tool per l'aggiornamento del BIOS all'ultima versione disponibile che, fra le altre cose, introduce proprio il supporto a Resizable BAR.

Il file scaricato sembrerebbe non essere stato firmato da NVIDIA, tuttavia una volta aperto sembrerebbe trattarsi in tutto e per tutto dello strumento ufficiale, quindi non è escluso che possa funzionare anche su schede di altri brand.

Benché la fonte siano due AIC di NVIDIA, è bene ricordare che eventuali iniziative private sono da considerarsi tali e non si consiglia in alcun modo di procedere all'aggiornamento del BIOS della propria scheda video tramite strumenti rilasciati per una regione e per delle schede video specifiche.

Nel frattempo alcuni utenti su Reddit hanno confermato che il tool sembra effettivamente funzionare anche su schede di altri partner e i modelli supportati sembrerebbero proprio tutti, dalla RTX 3060 Ti sino alla RTX 3090.

Ricordiamo infine che questa tecnologia, che permette alla CPU l'accesso all'intero framebuffer della GPU, non dovrebbe richiedere particolari prerequisiti hardware quindi è presumibile che questa feature venga un giorno implementata ufficialmente su tutte le schede Ampere e non solo le versioni FE.