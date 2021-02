NVIDIA, l'algoritmo anti-mining della RTX 3060 non sarà facile da eliminare

Proseguendo sulla scia dell'annuncio di NVIDIA per contrastare il mining, apprendiamo finalmente qualche dettaglio su cosa succederà al mondo delle schede video dopo l'introduzione dell'algoritmo di limitazione dell'hashrate sulle NVIDIA GeForce RTX 3060 in arrivo a fine mese.

Oltre ad annunciare le nuove GPU CMP (Crypto Mining Processor), NVIDIA ha infatti annunciato che le nuove 3060 al lancio implementeranno un algoritmo di limitazione delle potenzialità di mining, attraverso quella che si pensava fosse una semplice modifica sui driver della scheda.

Stando a un post su Twitter del Direttore delle Pubbliche Relazioni di NVIDIA Brian Del Rizzo, non è affatto così. Si tratta di una collaborazione sinergica fra il driver, il processore grafico e il BIOS della scheda video che, insieme, sono in grado di prevenire la rimozione del blocco.

Ma non è finita qui. Si pensava infatti che il blocco sarebbe stato valido solo su Windows ma come possiamo intuire, i più grandi miner utilizzano distribuzioni custom di Linux, progettate esclusivamente per il mining. L'aspetto interessante della vicenda arriva proprio qui. Benchè Linux sia un sistema open source infatti, non vale lo stesso per i driver NVIDIA che saranno quindi sempre sotto l'egida della stessa azienda.

Infine, secondo quanto emerso in rete, sembra che questa nuova tecnologia verrà applicata anche alle prossime batch della RTX 3060 Ti, 3070, 3080 e 3090 che avranno quindi un nuovo codice identificativo e il software anti-crypto preinstallato. Questo cambio di direzione non avverrà invece per le unità già in circolazione, che molto prrobabilmente non riceveranno questa limitazione poiché il gioco non vale la candela. Qualora la ricevessero infatti, sarebbe sufficiente non aggiornare i driver o aggiornare il nuovo BIOS per continuare a sfruttarne il potenziale computazionale in tal senso.