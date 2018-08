NVIDIA: alla GamesCom in arrivo anche la GeForce GTX 2080 e GTX 2070?

Alla GamesCom, tra qualche settimana, NVIDIA dovrebbe annunciare la nuova GTX 1180, ma secondo quanto riportato da alcuni siti cinesi, le sorprese potrebbero essere tante.

Dall'Asia ci giunge notizia che Manli avrebbe registrato due nomi in codice della serie GeForce 20 presso la CEE. Qualora tale notizia dovesse essere considerata veritiera e non fake, le schede dovrebbero essere rispettivamente la GeForce GTX 2080 e GeForce GTX 2070, di cui vari siti, tra cui VideoCardz che ha riportato in anteprima la notizia, avevano a lungo parlato nel corso degli ultimi mesi.

Lo stesso Manli avrebbe anche registrato la GPU GA104-400 in EEC, il che indica che le nuove serie sono chiamate GeForce 20 e basate sull'architettura Ampere.

La registrazione sarebbe avvenuta il 20 luglio scorso, quando Manli Technology Group ha notificato all'ufficio di certificazione CEE i prossimi prodotti in arrivo. Tra questi i ragazzi di VideoCardz hanno scoperto il modello esatto della GPU, che è appunto GA104-400 e che secondo gli stessi dovrebbe essere il processore della scheda grafica NVIDIA di prossima generazione, la GeForce GTX 2080.

Inoltre, si tratta della prima prova reale del fatto che la nuova architettura potrebbe chiamarsi Ampere, sebbene ancora non sia stata confermata in via ufficiale. Al momento queste sono le uniche informazioni, ma novità potrebbero arrivare il 20 Agosto.