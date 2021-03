NVIDIA Ampere, la A100 potrebbe diventare la GPU da mining più potente del mondo

Anticipata quasi un anno fa, la NVIDIA A100 è una GPU con architettura Ampere pensata per lo sviluppo scientifico e industriale. Il suo utilizzo però potrebbe espandersi anche alla famiglia CMP, rendendola di fatto la migliore GPU da mining del mondo.

Come parte delle ultime politiche messe in atto da NVIDIA per riuscire a riabilitare il mercato consumer, oltre al blocco dell'Hashrate sulle nuove GPU Ampere il team verde ha deciso di riportare sul mercato le GPU da mining con la linea CMP, pensata esclusivamente per questo scopo.

Un recente tweet di kopite7kimi, noto per la veridicità dei suoi leak, ha portato alla luce la possibilità che in questa gamma possa entrare a far parte anche la GPU professionale A100, le cui prestazioni nel mining sembrerebbero essere il meglio sulla piazza.

Non è ancora noto l'hashrate della scheda, ma partendo dal presupposto che la migliore GPU consumer, la RTX 3090, riesce a produrre 120MH/s su DaggerHashimoto con le sue memorie GDDR6X a 936.2GB/s, e che la 90HX da mining arriva a circa 85MH/s con memorie video GDDR6, la A100 al confronto sarebbe semplicemente fuori scala.

Con le sue memorie HBM2 con banda fino a 1.6TB/s e un TDP inferiore rispetto alla RTX 3090, la sua efficienza nel mining non sarebbe paragonabile semplicemente a nessuna GPU attualmente sul mercato. L'unico problema al momento risiederebbe nel costo, dal momento che i suoi 11000 dollari di prezzo suggerito sono circa quattro volte il prezzo di una 3090, il tutto previa calcolo di tasse e tariffe di importazione.