NVIDIA Ampere: cosa aspettarsi dall'evento del 14 maggio? Ecco il video di Jensen Huang

In attesa del prossimo keynote di NVIDIA in programma per giovedì 14 maggio, il CEO dell'azienda Jensen Huang ha pubblicato un simpatico siparietto che ha come protagonista una cucina, un forno ed un'immensa scheda di silicio.

D'altronde in un periodo come questo le live di cucina primeggiano sui canali YouTube e Twitch. Jensen Huang, CEO di NVIDIA, ha così voluto proporci la sua versione culinaria, pubblicando un simpatico filmato in cui si appresta a tirare fuori dal forno una gigantesca scheda di silicio. Ovviamente il primo pensiero è andato subito verso l'annuncio delle prossime GPU Ampere, sulle quali vige ancora il mistero.

In ogni caso, è lo stesso Jensen Huang a rimandarci al prossimo evento in programma per il 14 maggio, giorno in cui NVIDIA pubblicherà il keynote originariamente dedicato al GTC 2020. Durante l'evento, capitanato dallo stesso Huang, verranno presentate le novità dell'azienda nel campo dell'IA, dell'informatica ad alte prestazioni, della robotica e della grafica. La probabilità di vedere dei prodotti dedicati al grande pubblico è davvero bassa, ma c'è comunque la possibilità che le GPU Ampere facciano la loro comparsa in altre forme.

