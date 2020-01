NVIDIA annuncerà la GPU Ampere a 7nm durante la GTC 2020?

Secondo quanto riferito da Wccftech, NVIDIA potrebbe annunciare nel corso della GTC di Marzo 2020 la nuova scheda grafica Ampere, che sarà basata sul processo produttivo a 7nm.

La notizia proviene da una nuova fonte, secondo cui l'arrivo sul mercato della GPU sarebbe previsto per la seconda metà dell'anno. La scelta del GTC potrebbe non essere casuale, in quanto si tratta della prima conferenza importante per il mondo dell'hardware legato al gaming, ecco perchè un annuncio nel corso dell'evento avrebbe perfettamente senso.

Della GPU Ampere avevano parlato in precedenza anche altri siti, ma ultimamente non erano emerse nuove informazioni a riguardo. Un aspetto centrale, ormai dato per certo è il lancio nel 2020.

Alcuni analisti però di recente avevano diffuso un rapporto in cui affermavano che le GPU della linea NVIDIA Ampere porteranno ad un aumento importante delle prestazioni, a fronte di una riduzione del consumo di energia del 50%. Centrale in questo aspetto potrebbe essere il processo produttivo a 7 nanometri.