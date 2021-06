NVIDIA annuncia l'arrivo del DLSS su una nuova ondata di titoli e su Unreal Engine 5

A distanza di pochissimi giorni dal rilascio del DLSS 2.2 su Rainbow Six Siege, NVIDIA torna sotto i riflettori per un'altra interessante novità sotto il profilo del suo Super Sampling basato sul Deep Learning.

Come riportato sulla pagina ufficiale di NVIDIA, la famiglia di giochi che supporteranno il DLSS si espande ancora, con il supporto a nuovi titoli come:

Rust (1 luglio);

Necromunda: Hired Gun;

Chernobylite;

LEGO Builder’s Journey (22 giugno);

DOOM Eternal (29 giugno);

Red Dead Redemption 2.

In aggiunta ai nuovi titoli, che ora diventano ben 57, il DLSS fa ufficialmente il suo ingresso nel nuovo motore Epic, Unreal Engine 5, sotto forma di plugin. NVIDIA afferma che presto il DLSS sarà disponibile anche per Unity 21.2.

Tempo addietro abbiamo parlato anche del recente lavoro di NVIDIA e Valve per portare il DLSS su Linux. Ebbene, a partire da oggi il DLSS sarà supportato attraverso Proton sui titoli Vulkan come DOOM Eternal, No Man's Sky e Wolfenstein: Youngblood.

Una lista che si allunga sempre di più, sia in termini di titoli che di piattaforme supportate, per una tecnica che ha lasciato a bocca aperta il pubblico e gli addetti ai lavori per la bontà dei risultati ottenuti. Se siete curiosi di scoprire come si è evoluta nel tempo la tecnologia di NVIDIA, vi suggeriamo di dare un'occhiata al nostro speciale sulla storia e sull'evoluzione del DLSS.