NVIDIA annuncia GeForce RTX 3060 a partire da 329 Dollari, disponibilità da fine febbraio

Giusto dopo l’annuncio di AMD della nuova serie di processori Ryzen 5000 Mobility, sempre in occasione del CES 2021 l’acerrima rivale NVIDIA ha presentato ufficialmente la GPU GeForce RTX 3060 da 12 GB di memoria. Inoltre, la società ha dedicato parecchio tempo per discutere gli ultimi successi raggiunti nel settore dei videogiochi.

La società ha colto questa occasione per parlare soprattutto del mondo del gaming, parlando dei record raggiunti su Steam, Discord, YouTube e anche lato Esports nel corso del 2020. Alla luce dei dati incredibili registrati, NVIDIA ha mostrato innanzitutto i traguardi raggiunti con la tecnologia RTX, così da fare strada al lancio dei prossimi prodotti basati sulla GPU con architettura Ampere.

Non sono mancate dunque due parole riguardo GeForce Now dedicato al cloud gaming, ribadendo ulteriormente i successi ottenuti grazie agli oltre 800 giochi registrati nella piattaforma, dai grandi nomi come Cyberpunk 2077 ai giochi indie come Pumpkin Jack, di cui 36 supportati da RTX come Minecraft, Fortnite e World of Warcraft.

NVIDIA ha però annunciato che è il momento di supportare anche altri grandi titoli come Call of Duty: Warzone, Outriders (nuovo titolo co-op sci-fi di casa Square Enix), il grande titolo horror Five Nights at Freddy’s Security Breach – di cui è stato mostrato un filmato in anteprima esclusiva – e anche F.I.S.T.

Dulcis in fundo, la scheda grafica GeForce RTX 3060 è stata annunciata ufficialmente: si parla di 13 Shader-TFLOPS, 25 RT-TFLOPS e 101 Tensor-TFLOPS, per 12 GB di memoria GDDR6. Il prezzo al lancio sul mercato sarà pari a 329 Dollari e la scheda grafica diventerà disponibile a partire da fine febbraio 2021 grazie anche al lavoro dei partner per lanciare modelli personalizzati e aumentare la disponibilità in tutto il mondo.