NVIDIA annuncia la GTC 2022: mostrerà le nuove GPU per l'HPC?

NVIDIA ha recentemente rilasciato le prime informazioni ufficiali sulla GTC 2022, che si terrà tra il 21 e il 24 marzo, a San Jose, in California, e che è stata presentata dall'azienda come la "prima conferenza degli sviluppatori dell'era dell'IA". A quanto pare, infatti, l'azienda di Santa Clara sembra puntare molto sulla propria kermesse.

Stando a quanto riportato dal sito web della conferenza, alla GTC 2022 parteciperà il CEO di NVIDIA Jensen Huang, il che fa pensare che la kermesse potrebbe riservare anche qualche annuncio per il pubblico, e non solo degli spunti di lavoro e degli aggiornamenti tecnici per gli sviluppatori. Ciò potrebbe anche significare una revisione al ribasso dei piani di NVIDIA per il CES 2022.

Ad aprire la GTC 2022 sarà comunque un keynote di Jensen Huang, nel quale verranno probabilmente concentrati tutti gli annunci principali di NVIDIA, anche perché poco dopo il discorso del CEO dell'azienda si terranno delle presentazioni più approfondite delle tecnologie per l'IA e per l'High-Performance Computing (HPC) dell'azienda, durante le quali dovrebbero essere spiegate in maniera più approfondita le novità presentate da Huang.

Stando a quanto riporta WCCFTech, NVIDIA dovrebbe lanciare diversi prodotti sia hardware che software durante la conferenza, focalizzandosi sulla sua linea di GPU "Hopper" GH100 per HPC, che dovrebbero svolgere un ruolo centrale nei data center e nei supercomputer di prossima generazione.

Al momento, NVIDIA prevede l'uscita delle GPU Hopper nel 2022, il che rende estremamente probabile la loro presentazione dalla GTC 2022, che si terrà alla fine del primo trimestre dell'anno: la commercializzazione delle CPU, scorte permettendo, dovrebbe avvenire nel giro del trimestre successivo. Secondo i rumor, le GPU si basano sui chip a 5 nm di TSMC: un recente report, inoltre, ha confermato che NVIDIA ha fatto investimenti miliardari presso TSMC proprio prima della fine del 2021, corroborando l'ipotesi dell'utilizzo dei wafer da 5 nm dell'azienda taiwanese sulle prossime GPU di Santa Clara.

Secondo i leaker Jensen Broune e Kopite7kimi, entrambi noti per avere una storia di leak affidabili alle spalle, le GPU Hopper potrebbero avere 288 unità SMM, divise in due Graphics Processing Module (GPM), ciascuno dei quali dotato di otto GPC da 144 unità SM ciascuno. Se ciò fosse vero le performance delle GPU Hopper sarebbero incredibili, decisamente migliori delle schede per HPC attualmente in circolazione e delle proprie rivali più dirette, le GPU Intel Ponte Vecchio.