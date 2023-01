NVIDIA annuncia i nuovi laptop GeForce RTX Serie 40 al CES 2023

Non c’è solo l’annuncio della nuova RTX 4070 Ti al CES 2023 di Las Vegas. NVIDIA ha infatti annunciato i nuovi laptop della GeForce RTX Serie 40 che grazie all’architettura delle GPU Ada Lovelace rappresentano il più grande salto generazionale in termini di prestazioni ed efficienza energetica.

Complessivamente, è previsto il lancio di oltre 170 nuovi laptop per videogiocatori e creator, che beneficeranno dell’architettura Ada, del rivoluzionario DLSS3 di NVIDIA e le tecnologie Max-Q di quinta generazione.

NVIDIA sottolinea che i laptop RTX Serie 40 offrono prestazioni fino a quattro volte superiori nei giochi AAA in full ray tracing grazie alla modalità RT Overdrive. I giocatori potranno godersi l’esperienza di gaming con supporto fino a tre monitor, 4K a 60fps, mentre i creator possono sfruttare la piattaforma NVIDIA Omniverse per creare mondi virtuali in 3D.

Sui laptop con RTX 4070, 4060 e 4050 gli utenti potranno avventurarsi nel gaming a 1440p a settaggi ultra con target 80 FPS, mentre per i creator è previsto un incremento delle prestazioni importante che contribuirà a velocizzare i processi di rendering in Blender che passano da due ore e mezza a soli 10 minuti.

Al loro fianco ci saranno anche i modelli di fascia alta, le GPU RTX 4080 e RTX 4090 destinate al segmento Enthusiast e ai desktop replacement. Si tratta di notebook ancora più potenti, che puntano a offrire esperienza di gioco in 4K a 60 FPS anche in mobilità.

NVIDIA si è anche soffermata sui laptop da 14 pollici che vengono definiti delle “vere e proprie centrali da gaming”, più piccole e fino a due volte più veloci di una PlayStation 5: i videogiocatori potranno godersi i triple A con ray tracing e DLSS, e collegandoli ai monitor esterni è possibile trasformarli in piattaforme di gioco di classe desktop o studi per i creator.

I laptop di punta della serie RTX 40 partiranno da 1.999 Dollari e saranno disponibili a partire dall’8 Febbraio. I modelli con RTX 4050, RTX 4060 e RTX 4070 partiranno da 999 Dollari e saranno disponibili dal 22 Febbraio 2023. Tra i partner che hanno già annunciato il supporto figurano Acer, Alienware, ASUS, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo, MSI, Razer e Samsung ma alla lista se ne aggiungeranno anche altri.