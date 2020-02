NVIDIA annuncia le nuove schede grafiche GeForce MX350 ed MX330

NVIDIA ha annunciato nella notte le nuove schede grafiche per i notebook, le GeForce MX350 e GeForce MX330, che vanno a prendere il posto della serie GeForce MX200 annunciata dal produttore circa un anno fa. La società, in un lungo comunicato stampa diramato non ha però svelato molti dettagli sulle specifiche tecniche delle nuove GPU.

Sappiamo però che le nuove GeForce MX350 e GeForce MX330 si baseranno sull'architettura Pascal con processo produttivo a 16 nanometri, a cui si aggiunge la memoria GDDR5.

Secondo quanto appreso dai colleghi di Notebookcheck, che hanno pubblicato un lungo focus sulle due schede grafiche, la MX350 dovrebbe integrare la GPU Pascal GP107 con 650 Cuda Core, un TDP di 25W e memorie GDDR5 da 7Ghz su bus da 4 bit. La frequenza invece, dovrebbe essere a 1354, in grado di arrivare a 1468MHz con Boost.

La GeForce MX330 invece è basata sulla GPU Pascal GPU108 con 384 Cuda Core, a cui si aggiunge una memoria GDDR5 da 7 Ghz. La versione standard da 25W avrà una frequenza base di 1531 Mhz, in grado di arrivare a 1594 Mhz, mentre il modello con TDP da 12W scenderà rispettivamente a 746 e 936 MHz.

Notebookcheck sottolinea che alcune delle informazioni pubblicate nello speciale sono basate su alcune informazioni arrivate dai produttori che le integreranno nei laptop.