NVIDIA annuncia i nuovi laptop da gaming con GPU GTX 1650, 1660 e 1660 Ti

Durante un briefing con la stampa, NVIDIA ha ufficializzato l'arrivo dei nuovi laptop da gaming montanti le schede video GTX 1660, GTX 1660 Ti e GTX 1650. La società californiana ha dichiarato che questi portatili prodotti dai "maggiori OEM" sono disponibili, perlomeno negli USA, a partire da oggi 23 aprile 2019.

Il prezzo di partenza è fissato a 799 dollari e sono disponibili "più di 80 design" per quanto riguarda i laptop da gaming. Stando a NVIDIA, questi portatili sono in grado di offrire delle prestazioni superiori di 1,5 volte rispetto a quelli montanti GPU GTX 1060 e di circa 4 volte rispetto ai laptop montanti una scheda video GTX 960M. Oltre a questo, la frequenza della memoria RAM è ora quasi sempre a 2666 MHz e in linea generale molti display hanno un refresh rate pari a 144Hz. Inoltre, alcuni laptop in uscita oggi, come l'ASUS ROG Zephyrus GU502, hanno un peso inferiore ai 2 kg e dei bordi contenuti.

Passando ai benchmark diffusi da NVIDIA, l'HP OMEN 15 con GPU GTX 1660 Ti ha superato la soglia dei 100 FPS (Full HD, dettagli ad High) in titoli come PlayerUnknown's Battlegrounds, Apex Legends, Fortnite e Overwatch. Non manca anche un miglior algoritmo di encoding, in grado di rendere meno "sgranata" l'immagine, e la tecnologia NVIDIA OPTIMUS, che stando alla società californiana dovrebbe garantire un'autonomia granitica su laptop come l'MSI PS63 con GeForce GTX 1650. Oltre a questo ricordiamo che è prevista una promozione legata al GeForce Fortnite Bundle.