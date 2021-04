NVIDIA annuncia nuovo keynote con un messaggio segreto e una caccia al tesoro

NVIDIA ha pianificato ufficialmente un nuovo evento GTC 2021 per il mese di aprile che, con ogni probabilità, si terrà dall’ormai iconica cucina del CEO Jensen Huang. Non appariranno novità in ambito gaming con schede grafiche GeForce inedite o quant’altro, ma si prospettano tante notizie interessanti in ambito AI e datacenter.

Come ripreso anche da Wccftech, l’annuncio è giunto tramite l’account ufficiale Twitter di NVIDIAGTC come potete vedere anche in calce all’articolo: l’evento GTC 2021 si terrà il 12 aprile 2021 e svelerà il futuro per datacenter e nuove architetture (Lovelace o Hopper) secondo il colosso statunitense. In particolare, c’è la possibilità di vedere giungere aggiornamenti per le serie NVIDIA Quadro e Tesla, ma a quanto pare non mancheranno anche alcune sorprese dato che nel teaser la società ha evidenziato il calcolo quantistico tramite la rappresentazione in 3D di neuroni, indicando con ogni probabilità reti neurali o applicazioni di intelligenza artificiale.

In rete, però, si parla anche di altri dettagli estremamente curiosi: nel video teaser, infatti, il neurone dorato presenta dei bulbi che si illuminano seguendo il codice morse che, come scoperto da Wccftech e altri fan del brand, dettano la frase “HIDDEN TREASURE HIDDEN TREASURE”. Di conseguenza, al momento si pensa a una possibile caccia al tesoro con qualche puzzle sparso tra sito ufficiale e vari account social di NVIDIA per aumentare l’hype su qualche grande annuncio in arrivo.

I principali candidati, per ora, sono la suddetta architettura inedita, novità importanti in ambito computer quantistici e ricerca nel settore o, per la gioia dei videogiocatori, qualche respiro di sollievo per chi è a caccia di schede grafiche GeForce da gaming a prezzi accessibili e non rialzati dalla carenza di unità sul mercato causata da miner di criptovalute, scalper e dall’elevata domanda generale. Non ci resta che stare particolarmente attenti a cosa NVIDIA può avere in serbo per tutti noi nei prossimi giorni, in vista della fatidica data del 12 aprile 2021.

Intanto la società ha reso disponibile RTX Voice anche per le GPU GeForce GTX appartenenti alla serie GTX 600 o superiore; o ancora, NVIDIA intenderebbe tornare a produrre la scheda GeForce GTX 1650 per fare fronte ai problemi di approvvigionamento con l’ultima generazione di GPU.