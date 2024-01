NVIDIA annuncia Pulsar: la nuova rivoluzione G-SYNC ha inizio

Al CES 2024, una esplosiva NVIDIA ha presentato le nuove RTX Serie 40 SUPER, schede video di nuova generazione che alzano ulteriormente l'asticella delle prestazioni sull'architettura Ada Lovelace. Ma c'è stato spazio anche per molto altro.

Uno degli annunci più interessanti, in parte passato in sordina per via dei più roboanti annunci relativi all'IA di NVIDIA ACE e alle nuove schede video, riguarda la prossima evoluzione della tecnologia G-SYNC, in dirittura d'arrivo con il primo monitor partner che ne farà uso.

NVIDIA G-SYNC Pulsar arriverà sul mercato con l'ASUS ROG Swift PG27 e punta a migliorare le prestazioni offerte nel campo del Variable Refresh Rate (VRR), offrendo immagini in movimento ancora più fluide e nitide grazie allo strobing a frequenza variabile, come dimostrato anche nel video demo che trovate in apertura a questa notizia.

Questa novità punta a ridurre ulteriormente sia lo stutter che lo sfocamento dei gameplay più frenetici, ma non agendo a livello del gioco, bensì sul pannello stesso andando a intervenire sulle transizioni dei pixel e sulla ritenzione dell'immagine a livello dell'occhio umano, rispettivamente con Adaptive Overdrive, che prende il posto del classico Overdrive dello schermo regolando dinamicamente la velocità delle transizioni di pixel, e con Pulse Modulation, che invece agisce regolando in maniera intelligente la luminosità e la durata degli impulsi luminosi.