NVIDIA annuncia la nuova RTX 3080 da 12GB, ma resta il nodo disponibilità

A poche ore dalla pubblicazione delle specifiche della NVIDIA RTX 3080 12GB, il produttore ha svelato in via ufficiale la sua nuova scheda video, che era già trapelata in rete negli ultimi driver GeForce di NVIDIA.

Al di la dell'incremento di memoria, il nuovo modello include anche 8960 CUDA Core, con un incremento di quasi il 3% rispetto all'originale, il che si traduce in un 20% di larghezza di banda cumulativa in più rispetto alla variante da 10GB, reso possibile grazie ad un bus di memoria a 384 bit più ampio.

Nell'annuncio NVIDIA continua a consigliare un alimentatore 750W, ma come osservato da The Verge la RTX 3080 da 12GB assorbe altri 30W di potenza, per un totale di 350W in totale rispetto ai 320W della RTX 3080 originale.

L'annuncio arriva a pochi giorni di distanza dalla nuova RTX 3080 Ti, che è stata svelata in occasione del CES di Las Vegas, ma anche in questo caso resta il nodo della disponibilità. Il problema dello shortage non è stato ancora risolto e la sensazione e che sarà difficile accaparrarsi anche questo nuovo modello.

Nessuna informazione sui prezzi, e siamo in attesa di maggiori dettagli da parte della stessa NVIDIA e degli altri produttori.