NVIDIA annuncia RTX 3090 Ti e RTX 3050, ma c'è spazio anche per i laptop

Dopo settimane di rumor e leak sulla RTX 3090 Ti, NVIDIA ha finalmente tolto il velo dalla sua ultima scheda video top di gamma con architettura Ampere insieme alla piccola RTX 3050 e tanto altro ancora in streaming dal CES 2022.

La nuova RTX 3090 Ti rappresenta la massima espressione dell'architettura di ultima generazione e riesce a sfoderare prestazioni ai vertici della categoria, con 40 TeraFlop sui calcoli a precisione singola, 78 in Ray Tracing e 320 TeraFlop sui Tensor Core. La memoria a bordo è di ben 24GB di tipo GDDR6X e ulteriori dettagli sulle specifiche tecniche verranno svelati nel prossimo futuro.

Ad accompagnare la nuova "BF GPU" - com'è stata definita durante lo show - sarà la RTX 3050, risposta al mercato mainstream di nuova generazione. La piccola di casa arriverà sul mercato con una capacità computazionale di 9 TeraFlop sui shader, 18 su RT e 73 sui Tensor. A bordo ci saranno 8GB di memoria GDDR6 e il prezzo suggerito al lancio è di 249 dollari. Quanto all'arrivo sugli scaffali, si parla del 27 gennaio 2022.

A margine della conferenza si è parlato molto anche di notebook, inclusa la nuova tecnologia Max-Q di quarta generazione e nuove soluzioni grafiche per notebook da gaming di fascia altissima. Tra queste, abbiamo assistito al lancio di RTX 3070 Ti e 3080 Ti per notebook, ma per recuperare l'intera conferenza, troverete il replay in apertura.