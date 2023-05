NVIDIA annuncia la RTX 4060 e la RTX 4060 Ti: il DLSS3 per tutte le tasche!

È ufficiale: Ada Lovelace scende finalmente al di sotto dei 500 euro: l'annuncio delle a lungo rumoreggiate RTX 4060 Ti è arrivato, insieme a quello della RTX 4060 "standard", che la accompagnerà in seconda battuta.

Le novità in casa NVIDIA sono davvero tante e molto di quanto già letto nelle scorse settimane è stato confermato, a partire dall'esistenza di un modello da 16 GB per la RTX 4060 Ti. In totale, le schede presentate sono tre, tra cui appunto quest'ultima, ma sappiamo i prezzi solo di due:

RTX 4060 Ti 8 GB - 399 dollari/449 euro

RTX 4060 Ti 16 GB - 499 dollari/da annunciare

RTX 4060 8 GB - 299 dollari/335 euro

Ricalcando perfettamente il prezzo in dollari tra una gen e l'altra, a sorprendere è proprio il MSRP in euro, che subisce una variazione minima rispetto alle RTX Serie 30, rendendo queste due schede particolarmente appetibili, perlomeno sulla carta, guardando sia alle potenzialità che all'efficienza. La RTX 4060 Ti sarà la prima a mostrarsi al pubblico, sia in versione reference che tramite AIB. Ciò significa che ci sarà una Founders Edition di questa scheda, che sarà quindi acquistabile direttamente tramite NVIDIA.

Sotto la scocca troviamo il chip AD106 a 5 nanometri pienamente compatibile con le nuove tecnologie, tra cui il DLSS3. L'azienda, per il modello da 8GB, fa particolarmente leva sull'esponenziale incremento della cache L2 (che passa da 4 a 32 MB) per giustificare la scelta di utilizzare un bus ridotto rispetto al passato: secondo le stime di NVIDIA, facendo il paio con la cache maggiorata, nonostante i 288GB/s di banda della VRAM, in totale l'accesso alle memorie godrebbe di ben 554 GB/s di banda effettiva, contro i 448 GB/s della RTX 3060 Ti e della RTX 2060 Super. Chiaramente, questo aspetto sarà da dimostrare sul campo. Il TGP dichiarato è di 160W, mentre la media consumi in-game è di 140W. Anche in questo caso, ci sarà l'encoder NVENC di ultima generazione con pieno supporto al codec AV1.

La RTX 4060 Ti da 16GB arriverà solo in un secondo momento, in una finestra non meglio precisata del mese di luglio insieme alla RTX 4060.

Parlando di quest'ultima, la versione "base" ha un prezzo ancora più aggressivo per mettere le mani sul chip AD107, con i soliti 8GB di memoria vide e banda ulteriormente ridotta a 272 GB/s ma, per lo stesso motivo della sorella maggiore, grazie ai 24 MB di cache L2 l'accesso effettivo alle memorie passerebbe a 453 GB/s (contro i 360 GB/s della RTX 3060). Ancora più interessanti i dati sull'efficienza termica ed energetica di questa scheda, che vanta un TGP di appena 115W e consumi medi in gioco di 110W.

Compatibilità completa, anche qui, con DLSS3 e Frame Generator, oltre all'encoding/decoding hardware AV1.

L'appuntamento è per il 23 maggio 2023 con la nostra recensione della RTX 4060 Ti; il 24 maggio 2023, invece, la RTX 4060 Ti potrà essere acquistata sia in versione Founders Edition che nelle varianti custom con frequenze stock oppure factory overclocked.