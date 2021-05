NVIDIA annuncia le schede con blocco mining: "GeForce is made for Gaming"

Con una lunga sequenza di indiscrezioni è andata formandosi, negli ultimi mesi, l'idea di un'intera linea di GPU NVIDIA da Gaming con blocco delle possibilità di mining.

Ebbene, oggi il Team Verde ha fatto gli onori di casa, con un comunicato, presentando ufficialmente la nuova lineup di schede video di Serie 30 LHR, con possibilità di mining sulla blockchain di Ethereum notevolmente ridotte e performance nel gaming e negli utilizzi professionali invariate.

Un'enorme apertura nei confronti del pubblico che da anni continua a scegliere il brand, limitare l'hashrate è una scelta coraggiosa ma dovuta. Parafrasando le stesse parole dell'azienda, GeForce significa Gaming. L'idea alla base della linea è sempre stata quella di fornire un eccezionale compagno di viaggio ai giocatori di tutto il mondo.

In tempi come questi, caratterizzati da una grande incertezza e una carenza ormai sistematica delle componenti per PC, NVIDIA vuole che le sue schede vadano a coloro per cui sono state progettate, con il meglio delle sue tecnologie fra cui RTX, DLSS ed NVIDIA Reflex.

Per questo motivo, le RTX 3080, RTX 3070 e RTX 3070 di nuova produzione avranno possibilità dimezzate di effettuare attività di mining.

Infine, apprendiamo con grande soddisfazione della decisione di NVIDIA di rendere distinguibili le nuove GPU, in segno di trasparenza: "Poiché queste GPU sono state originariamente lanciate con un hashrate completo, vogliamo assicurarci che i clienti sappiano esattamente cosa stanno ottenendo quando acquistano prodotti GeForce. Per aiutare in questo, i nostri partner GeForce stanno etichettando le schede GeForce RTX 3080, RTX 3070 e RTX 3060 Ti con un identificatore "Lite Hash Rate" o "LHR". L'identificatore si troverà negli elenchi dei prodotti al dettaglio e sulla confezione. Questa percentuale di hash ridotta si applica solo alle schede di nuova produzione con l'identificatore LHR e non alle schede già acquistate".