NVIDIA annuncia la nuova super-GPU GH200: una rivoluzione per l'IA

La conferenza NVIDIA al SIGGRAPH 2023 si è appena conclusa: niente nuove GPU da gaming, come prevedibile, ma le novità da sviscerare sono comunque tantissime, specie nel settore IA. Per esempio, il Team Verde ha appena svelato la sua GPU GH200 con tecnologia HBM3e, che garantisce alla componente la memoria più veloce sul mercato.

Stando a quanto riporta un comunicato di NVIDIA, la GPU Hopper GH200 è la prima al mondo con tecnologia HBM3e, che garantisce sia una memoria dalla capacità più elevata che un bandwidth aumentato rispetto alle soluzioni attualmente in commercio. La GPU GH200 è così chiamata perché comprende un sistema dual-Grace Hopper, dotato cioè di due chip Grace Hopper GH200 di NVIDIA per server e datacenter, attualmente utilizzate principalmente per applicativi legati all'IA generativa.

Grazie alla tecnologia HBM3e, la GPU Hopper GH200 garantisce un bandwidth fino a 3 volte maggiore e una capacità di memoria pari a 3,5 volte quella dei chip GH100. In totale, il chip del Team Verde arriva fino a 282 GB di memoria HBM3e. Rispetto allo standard HBM3, l'HBM3e promette di raggiungere velocità superiori del 50% e, soprattutto, di garantire un bandwidth fino a 10 TB/s per GPU e fino a 5 TB/s per ciascuno dei due chip connessi.

Stando a quanto riportato dal comunicato stampa ufficiale di NVIDIA, la "piattaforma NVIDIA GH200 Grace Hopper è stata costruita per l'era del computing accelerato e dell'IA. Creata per gestire i carichi di lavoro più complessi legati all'IA generativa, la nuova piattaforma sarà disponibile in un elevato numero di configurazioni". Per il momento, sfortunatamente, non sappiamo chi fornirà le memorie HBM3e alla compagnia, anche se tra i nomi sul tavolo ci sarebbero le coreane SK Hynix e Samsung.

Infine, NVIDIA ha annunciato che le GPU Hopper GH200 saranno disponibili nel secondo trimestre del 2024, dunque tra aprile e giugno del prossimo anno. In questo modo, le schede per l'IA si scontreranno direttamente con le GPU AMD Instinct MI300X, che però monteranno delle VRAM HBM3 con una capienza massima pari a 192 GB.