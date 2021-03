NVIDIA annuncia tante novità per GeForce NOW, tra cui un nuovo abbonamento

NVIDIA ha annunciato oggi una corposa serie di novità per i 10 milioni di iscritti a GeForce Now, il servizio lanciato due anni fa, tra cui un nuovo abbonamento, ma anche delle migliorie a livello di streaming e di interfaccia grafica.

Il nuovo piano di sottoscrizione è battezzato Priority Membership, e garantisce gli stessi vantaggi dei membri Founders, ovvero l’accesso prioritario alle sessioni di gioco, durata estesa delle sessioni ed RTX ON con day tracing e DLSS. Questo tipo di abbonamento sarà disponibile al prezzo di 9,99 Euro al mese o a 99,99 Euro all’anno per gli utenti che preferiscono la sottoscrizione annuale.

Anche per gli iscritti Founders però sono in arrivo novità. NVIDIA ha infatti annunciato un nuovo benefit, il Founders for Life, che mantiene la tariffa da 4,99 Euro fin quando l’account è attivo.

NVIDIA spiega di essere al lavoro per migliorare la qualità dello streaming e la facilità d’uso di GeForce NOW, e con l’aggiornamento 2.0.28 in fase di distribuzione gli abbonati dovrebbero assistere ad un incremento della qualità complessiva. Nel comunicato la società rivela anche che la nuova tecnologia de-jitter adattiva consentirà di aumentare il bit rate per ottenere una migliore qualità sulle reti instabili.

Per quanto concerne la facilità d’uso, sarà incluso un collegamento dell’account ai giochi principali sulla piattaforma, a cui si aggiungeranno gli aggiornamenti utili al precariamente dei giochi che secondo NVIDIA ridurranno i tempi di circa la metà.