NVIDIA: annunciato l'evento online per il GTC 2020, GPU Ampere in arrivo?

Con una mossa a sorpresa, NVIDIA ha annunciato il prossimo evento online legato al GTC 2020. Dopo averlo rimandato più volte, la società californiana ha deciso di fissare il grande giorno con il motto "GET AMPED" che sembra essere un evidente richiamo alle nuove GPU Ampere.

Il keynote di NVIDIA relativo al GTC 2020 è previsto per il 14 maggio 2020 e verrà trasmesso per tutti sul canale YouTube della società. Come si legge nell'annuncio ufficiale: "NVIDIA pubblicherà il suo keynote di riferimento per il GTC 2020, con la partecipazione del fondatore e CEO Jensen Huang, su YouTube il 14 maggio alle ore 15:00 (orario italiano). Huang metterà in evidenza le ultime innovazioni dell'azienda nel campo delle IA, dell'informatica ad alte prestazioni, scienza dei dati, macchine autonome, assistenza sanitaria e grafica durante il keynote registrato. I partecipanti potranno vedere il keynote on demand sul canale YouTube ufficiale".

Dopo i molti rinvii causati dall'epidemia di Coronavirus i fan del colosso di Santa Clara si preparano quindi al nuovo keynote. Ovviamente non ci sono garanzie sulla reale presentazione delle nuove GPU Ampere ma la presenza dello stesso Jensen fa ben sperare dato che storicamente ha presenziato tutti i grandi annunci dell'azienda. Insomma con questo annuncio l'hype sale alle stelle e non resta che attendere il 14 maggio per saperne di più.