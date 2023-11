NVIDIA, appuntamento al CES di Las Vegas: tutto pronto per le nuove SUPER?

A lungo rumoreggiate, all'orizzonte si stagliano almeno tre nuove schede video da gaming per NVIDIA e le ultime in merito arrivano direttamente dalla compagnia, confermando la sua presenza al primo evento internazionale del 2024.

Al CES 2024 di Las Vegas, infatti, il team verde ospiterà il suo tradizionale "Special Address" l'8 gennaio alle 17, ora italiana. Non è affatto chiaro quali saranno gli argomenti toccati dalla società, ma solitamente la kermesse statunitense è uno dei suoi palchi preferiti per introdurre sul mercato nuovi prodotti consumer di questo tipo.

Sarà poi la compagnia a svelare ogni segreto delle nuove schede. Tra l'altro, alcune indiscrezioni sulla RTX 4070 Ti Super suggeriscono un cambio di logo per le nuove GPU, che presenteranno una scritta "Super" ridisegnata rispetto alle precedenti della Serie 20.

Tra gli altri temi "caldi" dovrebbe esserci l'ormai onnipresente IA, ma non sono da escludere possibili approfondimenti a tema automotive. La fiera internazionale di Las Vegas aprirà le porte il 9 gennaio 2024 per poi chiudere il 12 dello stesso mese. Nel corso di queste giornate, si alterneranno le più importanti realtà del settore tecnologico. Lo scorso anno, ad esempio, a stupire furono i MicroLED presentati da Samsung al CES 2023, ma anche le incredibili innovazioni di LG, come il maestoso OLED True Wireless da 97 pollici.