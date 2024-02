NVIDIA apre GEAR: il gruppo di ricerca al lavoro sull'IA per robot e NPC iper-realistici

Ormai NVIDIA è un colosso da 2.000 miliardi di Dollari: l'impetuosa cavalcata dell'azienda di Santa Clara è avvenuta grazie all'Intelligenza Artificiale, perciò non è un caso che ora NVIDIA abbia deciso di fondare un gruppo di ricerca dal misterioso nome GEAR. Ma di cosa si occuperà, esattamente?

Il nome GEAR - spiega la pagina web dedicata sul sito di NVIDIA - sta per Generalist Embodied Agent Research: il gruppo di ricerca si occuperà di "costruire degli agenti con capacità Generali in molti mondi, sia virtuali che reali". In parole povere, il team si occuperà di sviluppare delle entità basate sull'IA capaci di operare utilizzando quest'ultima sia nel mondo reale che in quello virtuale. Tra gli applicativi su cui il gruppo lavorerà abbiamo i robot e gli NPC dei videogiochi.

In effetti, con la presentazione di NVIDIA Ace al CES 2024, il colosso di Santa Clara ha annunciato di volersi impegnare per degli NPC incredibilmente realistici nei videogiochi, e la fondazione di GEAR sembra costituire un ulteriore passo in avanti in tal senso. Il gruppo di ricerca è diretto e co-fondato da Jim Fan e Yuke Zhu, che in passato hanno lavorato a diversi progetti per il Team Verde. "Crediamo in un futuro dove ogni macchina che si muove sarà autonoma, in cui i robot e gli agenti simulati saranno onnipresenti come gli iPhone", ha dichiarato Fan. "Stiamo costruendo un Agente Fondativo - un'IA dalle capacità generali che possa imparare a comportarsi correttamente in molti mondi, sia virtuali che reali", ha aggiunto Zhu.

Fan, inoltre, ha spiegato che, per NVIDIA, "il 2024 sarà l'anno della robotica, dell'IA nel gaming e della simulazione". Insomma, sembra che il Team Verde stia puntando molto sul progetto GEAR, sul quale potete trovare diverse informazioni - compresi alcuni paper accademici e approfondimenti legati all'applicazione dell'IA a titoli come Minecraft o alla manipolazione robotica - nel sito web dedicato. Le buone notizie, però, non finiscono qui: NVIDIA sta assumendo talenti per il gruppo di ricerca, perciò se siete interessati e avete le qualifiche necessarie potete avanzare la vostra candidatura. Lo stipendio? 333.500 Dollari l'anno!