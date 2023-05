NVIDIA apre ad una partnership con Intel per produrre le future GPU: addio TSMC?

L’amministratore delegato di NVIDIA, Jensen Huang, si è detto disponibile ad utilizzare Intel Foundry Services per produrre le future GPU. Le dichiarazioni sono arrivate nel corso di una sessione di Q&A tenuta al Computex, dove ha anche lodato le performance di alcuni chip di test prodotte su un futuro nodo di Intel.

Il fatto che NVIDIA stia potenzialmente prendendo in considerazione l’utilizzo delle linee produttive di Intel per produrre le sue future GPU è particolarmente interessante, ma gli interrogativi sono ancora tanti ed il CEO non ha svelato a quale processo produttivo si stesse riferendo nelle dichiarazioni.

Intel dal suo canto ha già messo sotto contratto Amazon e Qualcomm per il processo 20A, a dimostrazione di come anche altri player stiano guardando al di fuori di TSMC.

Foundry Services di Intel infatti è stato rilanciato proprio per rivaleggiare con TSMC come produttore di semiconduttori negli USA, ma non è chiaro se a livello economico sia più vantaggioso o meno.

Lo scorso anno però alcuni rapporti avevano riferito di nuovi rincari da parte di TSMC, il che non esclude qualche tipologia di sconto da Intel per rendere i propri nodi più competitivi sul mercato ed accaparrarsi nuovi clienti.

In attesa di vedere cosa riserverà il futuro, NVIDIA ha superato i mille miliardi di Dollari di capitalizzazione, grazie alla spinta arrivata dall’IA.