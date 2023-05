NVIDIA, l'arma segreta si aggiorna: ecco le novità di RTX Remix

Quando abbiamo visto per la prima volta la rielaborazione di Seyda Neen su quel brevissimo assaggio di Morrowind in RTX Remix ci abbiamo lasciato gli occhi e il cuore: a distanza di qualche mese, ecco spuntare anche il primo aggiornamento per la potente piattaforma.

Con supporto esclusivo alle schede video della famiglia RTX, questo strumento potrebbe nel tempo rivelarsi seriamente l'arma finale di NVIDIA a livello tecnologico, andando a offrire non solo migliorie alle esperienze di gioco ma veri e propri titoli, aggiornati e modificati con DLSS, Path Tracing e miglioramento degli asset di gioco tramite IA.

Sebbene sia ancora ai suoi primi passi, RTX Remix ha già dimostrato la sua efficacia non solo nella demo di lancio ma anche nella prova di Portal With RTX; tuttavia, nonostante sia parte del toolset di NVIDIA Studio, è ancora ad accesso limitato.

L'ultimo aggiornamento coinvolge nello specifico la Runtime, che si aggiorna alla build 0.2 con alcune novità, tra cui il passaggio di Remix Runtime Bridge in open source su GitHub e numerose migliorie per ridurre i problemi di compatibilità con i giochi, ma NVIDIA segnala anche di aver migliorato i menu e la documentazione per migliorare l'accessibilità e l'apprendimento del tool. Per il changelog completo, suggeriamo di andare anche in questo caso sulla repository dedicata su GitHub.