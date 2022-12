Per NVIDIA arriva l'ora della fascia media: in rete la RTX 4060 Mobility

I punteggi di benchmark della RTX 4090 per notebook hanno ormai fatto il giro del web, mostrando un salto anno per anno sulla migliore opzione NVIDIA Ampere superiore del 50%, ma a quanto pare nel breve periodo potrebbe esserci spazio anche per la fascia media.

ITHome, infatti, è riuscita a recuperare la foto di una schermata scattata al riepilogo di TimeSpy di un notebook con a bordo, apparentemente, la RTX 4060. Questa prima traccia della proposta di fascia media di NVIDIA per il segmento Mobility rappresenta un segnale della sua possibile presenza sul palco del CES 2023 insieme ai "pezzi da novanta", sebbene allo stato attuale non vi sia ancora alcuna certezza in merito.

Ciò che sappiamo è ciò su cui possiamo concentrarci, vale a dire un sonante punteggio di 10.223 totale, ripartito in 10.050 sulla GPU e 13.706 sulla CPU. Il processore, a tal proposito, è un Intel Core i7-13700H, anch'esso attualmente avvolto nell'ombra poiché non c'è ancora stata una presentazione della gamma Raptor Lake per i dispositivi in mobilità, ma dovrebbe avere 14 Core su architettura ibrida, frequenze di boost fino a 5.0 GHz e un TDP di 45W.

Sebbene i test sintetici non siano rappresentativi al 100% delle reali potenzialità del chip grafico (probabilmente l'AD107), questa schermata ci illustra una scheda di pochissimo al di sotto della RTX 3070 Mobility, con una forbice sul TGP che dovrebbe essere leggermente più parsimoniosa. A ogni modo, vale la pena ricordare che la caratteristica principale delle RTX Serie 40, ovvero il supporto esclusivo al DLSS3 con Frame Generation, pone anche una scheda di questo tipo in una situazione di discreto vantaggio rispetto ai corrispettivi di precedente generazione.