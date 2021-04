NVIDIA, arriva la nuova RTX 3060: svelati i dettagli nei nuovi driver Game Ready

Dopo aver dato un'occhiata alle novità in arrivo con le nuove GPU LHR, sembra che il nuovo refresh coinvolgerà anche la RTX 3060, ultima GPU di Serie 30 rilasciata sul mercato e la prima a introdurre un limitatore delle performance nel mining.

L'arrivo sul mercato della RTX 3060 infatti ha destato parecchio scalpore per via dell'implementazione di questa contromisura, successivamente bypassata tramite l'installazione di un driver Game Ready in versione Beta.

Il limitatore sviluppato da NVIDIA, descritto come una "stretta di mano" fra i driver e la scheda video, giungerà dunque alla sua seconda versione molto presto, con l'arrivo sul mercato delle GPU di Serie 30 interamente aggiornate sia a livello software che hardware. Le nuove schede video infatti, avranno sotto la scocca una GPU aggiornata che dovrebbe impedire lo sblocco di questa impostazione.

A ulteriore conferma dell'arrivo di una versione aggiornata della RTX 3060, i driver Game Ready di NVIDIA che portano il software alla versione 466.27, oltre a reintrodurre il limitatore via software, nascondono al loro interno anche alcune informazioni tecniche sulle nuove GPU.

Nella lista delle GPU presenti nelle note di rilascio, appare dunque una nuova GPU con Device ID NVIDIA_DEV.2504 corrispondente proprio alla NVIDIA GeForce RTX 3060, precedentemente contrassegnata con il codice identificativo 2503. Il nuovo ID corrisponde alla RTX 3060 con GPU GA106-302 e questo impedirà alla scheda più recente di essere sbloccata tramite i driver beta trapelati in rete nelle scorse settimane.