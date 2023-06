NVIDIA, arriva il plugin DLSS 3 per Unreal Engine

Dopo aver presentato l'IA di Neuralangelo per trasformare oggetti bidimensionali in progetti 3D, NVIDIA mette sul piatto uno scottante aggiornamento nella sua rubrica In the NVIDIA Studio.

L'ultima dal team verde per i professionisti e i creator riguarda il nuovo plugin DLSS3 compatibile con Unreal Engine 5 per ottenere anteprime ancora più fluide dei propri lavori grazie alle schede video compatibili della serie RTX 40 basate su architettura Ada Lovelace.

A margine dell'annuncio del nuovo plugin (qui il link al download), NVIDIA ha anche mostrato il lavoro di Amir Anbarestani, 3D artist conosciuto come Kingsletter, che ha mostrato la sua ultima creazione, Space Turtle, realizzata con ZBrush, Adobe Substance 3D Painter e Blender con un laptop MSI Creator Z17 dotato di suite NVIDIA Studio e con grafica supportata dalla RTX 4070 Mobility, scheda efficiente e prestante che ha consentito all'artista un rendering più rapido anche con Ray Tracing OptiX.

Ultimo aggiornamento della settimana, ma non per importanza, riguarda il lancio dell'NVIDIA Omniverse Connector per 3D Marvelous Designer, Into the Omniverse.

Qualora ve lo foste perso, vi suggeriamo di dare un'occhiata anche al reveal di NVIDIA ACE for Games, una interessante novità che riguarda l'IA generativa nei videogiochi, che potrebbe riscrivere le dinamiche di gioco, dalle animazioni alle interazioni tra NPC.