NVIDIA: arriva la RTX 3090 firmata dal CEO Jensen Huang, ma solo per pochi fortunati

Mentre si susseguono i rumor sulle NVIDIA RTX di serie 40, che dovrebbero essere lanciate a settembre, l'azienda di Santa Clara ha ideato un modo decisamente bizzarro per promuovere la sua conferenza GTC del 2022: NVIDIA, infatti, ha indetto un giveaway per una GPU NVIDIA RTX 3090 molto speciale.

A rendere speciale la RTX 3090 messa in palio da NVIDIA è il fatto che essa sia autografata dal CEO dell'azienda Jensen Huang, che potete vedere nella fotografia in calce mentre tiene in mano la scatola del premio per i partecipanti alla Developer Conference dell'azienda.

Durante la GTC, infatti, NVIDIA terrà una sorta di "lotteria" gratuita alla quale potranno partecipare tutti i presenti, uno solo dei quali potrà aggiudicarsi una NVIDIA RTX 3090 Founders Edition autografata dal CEO dell'azienda. Lo scorso anno, per fare un paragone, NVIDIA aveva regalato una Titan V "CEO Edition", sempre firmata da Jensen Huang ma dotata del doppio della memoria di una Titan V tradizionale.

Se siete interessati a partecipare al giveaway, potete compilare il form disponibile sul sito web di NVIDIA dedicato alla GTC 2022, ma vi ricordiamo che il giveaway è aperto solo ai partecipanti alla manifestazione nella sua forma fisica. Durante la GTC, che si terrà tra il 21 e il 24 marzo, NVIDIA dovrebbe parlare di diverse tecnologie innovative nel campo delle GPU e dell'Intelligenza Artificiale.

Benché sia ampiamente improbabile che le RTX di serie 40 vengano annunciate alla GTC 2022, vi è comunque la possibilità che l'azienda si sbottoni su di esse mostrando in anteprima le caratteristiche dell'architettura Ada Lovelace, che dovrebbe sostituire Ampere nella nuova generazione di GPU RTX, oppure i software che saranno lanciati insieme a queste ultime per ottimizzarne le prestazioni.