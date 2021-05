NVIDIA, arrivano le certificazioni di Palit per la nuova RTX 3080 Ti: ecco i dettagli

Dopo aver appreso alcune curiose indiscrezioni sulla possibile esistenza di una nuova RTX 3090 Ti nei piani di NVIDIA, torniamo a parlare delle due schede video in dirittura d'arrivo e vociferate ormai da tantissimo tempo.

Stiamo parlando ovviamente della RTX 3080 Ti e della sorella minore RTX 3070 Ti, che potrebbero essere svelate proprio sul palco del Computex.

Le ultime conferme arrivano per la seconda volta da Palit che ha appena depositato la richiesta di certificazione per le sue board all'ente sudcoreano RRA. Secondo quanto possiamo apprendere dai documenti apparsi in rete, Palit dovrebbe produrre la nuova 3080 Ti in versione Gaming Pro, con e senza overclock di fabbrica.

I nuovi modelli non dovrebbero allontanarsi troppo dal design e dal form factor delle altre proposte di Palit per la nuova generazione di GPU NVIDIA, trattandosi di una variante custom che già prevede una configurazione a tripla ventola e ben 2.5 slot di spessore.

Curiosamente, non abbiamo ancora avuto modo di scoprire le certificazioni depositate direttamente da NVIDIA, segno che molto probabilmente non ci saranno particolari capovolgimenti di fronte in termini di design del PCB.

Ricordiamo che le nuove schede video di Serie 30 dovrebbero arrivare sul mercato con il limitatore per il mining su blochchain Ethereum attivo.