NVIDIA, arrivano i nuovi driver: DLSS per Rust, DOOM Eternal e LEGO Builder's Journey

Come preannunciato, NVIDIA ha aggiunto il DLSS a una nuova ondata di titoli. La lista di giochi supportati dal gioiellino NVIDIA in salsa IA si allunga dunque a ben 57 titoli e mentre attendiamo il rilascio delle relative patch, il supporto ufficiale è già pronto nei nuovi driver.

In particolare, con i driver Game Ready, ora in versione 471.11, viene ufficialmente aggiornato il modello per i Tensor Core delle nostre GPU RTX, che ora supporteranno finalmente:

Rust - con DLSS in arrivo il 1 luglio;

LEGO Builder's Journey;

DOOM Eternal - il rilascio avverrà il 29 giugno.

A ingolosire un po' tutti, senza dubbio sarà l'arrivo della patch con Ray Tracing e DLSS su DOOM Eternal, curiosi di scoprire come si comporterà dopo l'arrivo su Rainbow Six Siege della versione 2.2 del Super Sampling di NVIDIA.

Per quanto riguarda il titolo multiplayer dei ragazzi di Facepunch invece, è stata confermata la data di rilascio dell'aggiornamento per il 1 luglio, già reduce dall'ottima implementazione della tecnologia NVIDIA Reflex nel mese di maggio.

Fra le altre novità dei nuovi driver NVIDIA, segnaliamo la possibilità di catturare screenshot in HDR su tutti i giochi supportati tramite GeForce Experience, il nuovo filtro Sharpen+ per Freestyle e alcune migliorie sul contatore del framerate a schermo.