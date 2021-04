NVIDIA, arrivano le schede video da gaming LHR: mining addio?

Abbiamo già avuto modo di scoprire quali GPU NVIDIA riceveranno l'atteso refresh che limiterà di fatto le possibilità di utilizzarle per il mining. Ora però le nuove schede video con architettura Ampere LHR hanno una possibile data di arrivo sul mercato.

Acronimo di Limited HashRate, la sigla LHR potrebbe divenire anche il simbolo del ritorno della disponibilità delle schede video del team verde nelle mani dei giocatori di tutto il mondo. Queste GPU di Serie 3000 implementeranno l'ormai famosa "stretta di mano" fra hardware e software in grado di dimezzare le performance nel mining rendendole quindi fondamentalmente inutili a questo scopo per via di un meno vantaggioso rapporto fra guadagni e spese di gestione. Anche la RTX 3060 dovrebbe ricevere un aggiornamento in grado di rendere più efficace il blocco.

In cosa differiranno le nuove GPU? Come già anticipato, l'unico modo per distinguerle dalle controparti non limitate sarà quello di munirsi di cacciavite, alcol e bastoncino cotonato per eliminare la pasta termica dal chip per poter leggere l'incisione sul die. Non è ancora chiaro infatti se strumenti come GPU-Z saranno in grado di operare una distinzione fra i modelli originari e le versioni LHR delle stesse schede video. Quel che appare chiaro è che queste schede non dovrebbero subire limitazioni di alcun tipo negli scenari di utilizzo tradizionali.

Il lancio silente delle nuove schede video dovrebbe avvenire intorno alla fine di maggio, per raggiungere il mercato e dunque i primi utenti a giugno. A partire dal prossimo mese dunque, i miner amatoriali e non, dovranno fare particolare attenzione in fase d'acquisto poiché, come riporta la fonte, rendere indistinguibili le nuove GPU dalle precedenti potrebbe anche far parte delle intenzioni dell'azienda.