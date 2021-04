NVIDIA, in arrivo una nuova versione della RTX 3060 con blocco del mining più efficace

Le ultime informazioni pubblicate da HKEPC Hardware riferiscono che NVIDIA sarebbe al lavoro su una nuova scheda grafica RTX 3060 che avrà l'obiettivo di scoraggiare il mining di Ethereum grazie ad una serie di sistemi che, si spera, la renderanno anche più semplice da trovare.

L'aspetto interessante del rapporto è che questa novità non comporterà una rinominazione della GeForce RTX 3060: il chip GA106-300 sarà sostituito dal nuovo GA106-302, che dovrebbe rendere inutilizzabili i vecchi driver.

Si tratta di un aspetto importante, dato che alcuni sono riusciti a bypassare o rimuovere il limitatore di hash rate dell'RTX 3060 originale. La nuova GPU GA106-306 girerà quindi come previsto inizialmente dalla compagnia di Santa Clara, con dei meccanismi aggiuntivi per impedire il mining di Ethereum.

La testata in questione riferisce che le catene di montaggio in Taiwan avrebbero "interrotto la produzione della vecchia versione della GeForce RTX 3060 con il chip GPU GA106-300 per sostituirla con il nuovo GA106-302. NVIDIA ha anche aggiunto più mecanismi alla GA106-302 per garantire che il nuovo lotto di GeForce RTX 3060 possa bloccare il mining di Thereum".

La versione della GeForce RTX 3060 attualmente sul mercato è basata ancora sul vecchio chip, mentre la variante rinnovata dovrebbe essere consegnata a maggio. Nessuna informazione sulla data di lancio ufficiale.