NVIDIA, Asus sottopone oltre 100 GPU alla EEC: ci sono anche RTX 3080 Ti e LHR

Solo di recente abbiamo avuto modo di scoprire la decisione di NVIDIA sulle GPU Founders Edition in merito all'imminente refresh di tutta la Serie 3000 con blocco mining integrato. In merito proprio alle GPU LHR, ma non solo, Asus ha sottoposto all'attenzione dell'ente EEC una lunghissima lista di schede video.

In particolare, si parla di oltre cento varianti custom di diverse linee. Presenti le nuove GPU con Hashrate limitato, la nuova RTX 3080 Ti e la sorella minore RTX 3070 Ti, ma fanno la loro apparizione anche le prime schede CMP dedicate esclusivamente al Mining.

Uno dei primi produttori dunque, insieme a MSI, ad approdare nel mondo delle criptovalute con le GPU ideate da NVIDIA a questo scopo, è proprio Asus.

Le varianti sotto il vaglio dell'EEC sono numerosissime. Svettano in particolare numerose custom ROG Strix pensate per la 3080 Ti, fra cui anche un'edizione GUNDAM, una con livrea totalmente bianca e un modello con waterblock incluso della serie Strix LC. In molti casi, avremo la possibilità di scegliere ben tre sottovarianti: OC, non-OC e Advanced.

Per quanto riguarda la 3070 Ti, le versioni ROG Strix classiche saranno disponibili con la scocca nera o argentata, ma dovrebbero arrivare anche una versione TUF e una Turbo con dissipazione blower, oltre a un modello con raffreddamento a liquido EK.