NVIDIA avverte partner: costo GPU RTX 30 calerà del 12% nelle prossime settimane

La giornata di oggi è ricca di notizie ottime per chi è ancora a caccia di una scheda video di ultima generazione: dopo i report del calo dei prezzi del 25% da inizio 2022, sembrerebbe proprio che NVIDIA abbia informato i partner commerciali della imminente diminuzione dei costi delle GPU RTX 30 di una quota pari all’8-12%.

Come riportato in esclusiva da Wccftech, la diminuzione del costo delle schede video NVIDIA di ultima generazione dovrebbe avvenire nel corso delle prossime settimane e sarebbe dovuto a un calo nei costi di produzione proprio pari all’8-12%. Il trend positivo visto negli ultimi mesi sembrerebbe pertanto destinato a continuare lungo marzo e aprile 2022.

A ciò dovrebbero aggiungersi altri fattori importanti: in primis, i rendimenti migliori presso gli stabilimenti produttivi TSMC e Samsung, ai quali il gigante di Jensen Huang si sta affidando per la produzione della serie di GPU RTX 30 e, in futuro, anche per la gamma RTX 40. O ancora, l’imminente debutto delle prime GPU intel ARC porterà ufficialmente un nuovo rivale nel mercato delle schede video: AMD, NVIDIA e Intel certamente giocheranno sui prezzi per attrarre il numero più alto possibile di consumatori, fornendo al contempo una scelta più variegata a questi ultimi.

Infine, il passaggio alla Proof-of-Stake da parte della Ethereum Foundation, attesa per il secondo trimestre del 2022, dovrebbe portare a un calo nel mining di Ethereum e una minore necessità di GPU, ovverosia a una conseguente maggiore disponibilità per i gamer.

Viene naturale pensare, allora, che i prezzi delle GPU continueranno a scendere nel corso del 2022, consentendo a tutti coloro che hanno un PC desktop di aggiornare la propria build senza trovarsi costretti a spendere una buona percentuale dei propri risparmi di schede video di ultima generazione.