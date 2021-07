NVIDIA, ecco in azione il DLSS 2.2: il ghosting sembra svanito nel nulla

Dopo l'arrivo su Rainbow Six: Siege, il DLSS 2.2 non è più un mistero. Il suo arrivo però ha fatto scaturire delle legittime domande circa gli attuali benefici dell'ultima iterazione del miracoloso supersampling di NVIDIA.

Ebbene, secondo una recente analisi di DigitalFoundry, sembra proprio che i miglioramenti rispetto alla versione 2.1 ci siano e siano anche macroscopici. In particolare, è stato possibile effettuare una comparativa su:

LEGO Builder's Journey;

Death Stranding;

Cyberpunk 2077;

Metro Exodus.

In tutti i titoli finiti sul banco di prova dei colleghi di DF, si è evidenziata una quasi totale risoluzione dei problemi legati al ghosting. La versione 2.1 del DLSS infatti, al netto delle numerose migliorie apportate al sistema di upsampling, presentava ancora un problema con gli oggetti in movimento non legati a vettori di movimento, una delle colonne portanti del DLSS.

Nell'ultima iterazione del supersampling di NVIDIA il problema sembrerebbe svanito nel nulla, restituendo scene eccezionalmente nitide anche con ingrandimenti particolarmente accentuati. Nelle foto, possiamo vedere diverse dimostrazioni con uno zoom 400x.

Oltre a risolvere i problemi di ghosting, il DLSS 2.2 sembra risolvere un altro problema con le versioni precedenti. Questa nuova build sembra infatti apportare una maggiore nitidezza nel rendering delle linee sottili, come ad esempio i fili elettrici sospesi su Cyberpunk oppure le reti metalliche di Metro Exodus.

Miglioramenti notevoli per un sistema già sbalorditivo. Per saperne un po' di più su questa stupefacente tecnologia, vi ricordiamo che abbiamo fatto il punto della situazione sul DLSS e sulle prospettive future di questo metodo di upsampling.