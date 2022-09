NVIDIA Back To School: in sconto RTX 3080, 3070 e diversi laptop da gaming

Continuano le promozioni per il Back to School di NVIDIA: l'azienda di Santa Clara, infatti, ha messo online nelle scorse ore una serie di nuove offerte dedicate al ritorno a scuola degli studenti, relative sia alle schede grafiche della serie RTX 30 che a diversi laptop da gaming.

Tra le offerte della settimana sulle schede video, tutte disponibili su Amazon, troviamo la scheda grafica ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 V2 OC Edition, che viene venduta al costo di 899,99 Euro, il 26% in meno del prezzo di listino, fissato a 1.227 Euro circa. La GPU è ovviamente una versione custom della RTX 3080 di NVIDIA nella variante con 10 GB di VRAM.

Sempre su Amazon troviamo la GPU Gigabyte GeForce RTX 3070 Ti Gaming OC, venduta al prezzo di 726,99 Euro. Il prezzo originale della scheda è invece di 1.032,90 Euro, perciò grazie al Back to School di NVIDIA potrete portarla a casa a 306 Euro circa in meno del MSRP, con un risparmio di poco più del 30%.

Infine, l'ultima scheda messa in sconto sull'ecommerce di Jeff Bezos è la EVGA GeForce RTX 3060 Ti XC Gaming, una versione semi-custom della RTX 3060 Ti in offerta a 497,99 Euro. Anche qui, il risparmio è piuttosto importante, visto che parliamo di uno sconto di circa 105 Euro, pari al 17% del prezzo di listino della GPU.

Passando al lato portatili, invece, vi segnaliamo sempre su Amazon il laptop MSI Katana GF66 11UF-834IT, nella configurazione con GPU NVIDIA RTX 3070 e CPU Intel Core i7-11800H, che viene venduto al prezzo di 1.399 Euro, 300 in meno del valore di listino senza sconto, pari a 1.699 Euro.

Tra gli altri laptop in offerta grazie al Back to School del colosso di Santa Clara, infine, troviamo dispositivi come il portatile HP Victus 16-D1010NL con RTX 3060 e Intel Core i7-12700H, in offerta a 1.359 Euro, contro un prezzo di listino di 1.699 Euro. Su Amazon, invece, è in saldo l'HP Victus 16-E0002SL, versione entry-level dei laptop da gaming Victus dotata di CPU Ryzen 7 5800H e di GPU NVIDIA RTX 3050 Ti, disponibile al prezzo di 949,99 Euro.