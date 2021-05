NVIDIA, la bellezza di Metro Exodus Enhanced Edition grazie al DLSS 2.0

Dopo aver dato un'occhiata ai primi benchmark dell'atteso Metro Exodus Enhanced Edition, arrivano ulteriori approfondimenti direttamente da NVIDIA che, nel frattempo, annuncia l'implementazione di NVIDIA Reflex su Rust. Scopriamo tutte le novità.

Partiamo proprio dal survival di Facepunch Studios. I giocatori GeForce, a partire da oggi, potranno beneficiare della tecnologia NVIDIA Reflex, in grado di ridurre la latenza del sistema a livelli inimmaginabili. Palpabile l'entusiasmo di Helk, Capo Progetto di Rust: "Nvidia Reflex è finalmente disponibile per Rust, riducendo la latenza fino al 38%! I giocatori di Rust in possesso di GPU GeForce otterranno un aggiornamento abilitando semplicemente Reflex attraverso il menu delle opzioni".



Risultati incredibili che si traducono in una riduzione da 116 a 71 millisecondi, per esempio, utilizzando una NVIDIA GeForce GTX 1660 Super.



Non poteva mancare una menzione a Metro Exodus, che si aggiorna oggi all'attesissima Enhanced Edition, con Ray Tracing migliorato e in grado di spremere ogni singola goccia di potenza dagli RT Core in combinazione con il Super Sampling dei miracoli, il DLSS, giunto con le GPU Ampere alla sua seconda generazione.



Insieme all'implementazione del DLSS 2.0 la nuova, bellissima versione di Metro Exodus introduce numerose ottimizzazioni sulla preesistente ossatura all'impianto di illuminazione in Ray Tracing, fra cui:



Riflessi in ray-tracing;

Illuminazione emissiva in ray-tracing, precedentemente vista esclusivamente nel DLC di The Two Colonels;

Illuminazione globale ottimizzata in ray-tracing, da ora applicata a tutte le luci del gioco.

È proprio il DLSS 2.0 però la chiave di volta del nuovo, corposo aggiornamento. Sfruttando questa tecnologia infatti, Metro Exodus riesce a beneficiare di un boost prestazionale senza precedenti.