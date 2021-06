NVIDIA e Bethesda celebrano Doom Eternal: ecco la RTX 3080 Ti Demon Slayer

Che NVIDIA abbia lavorato alacremente sull'ottimizzazione dell'esperienza in Doom Eternal non è un mistero. I nuovi driver Game Ready hanno portato il DLSS e la stessa NVIDIA l'ha mostrato in azione con la RTX 3080 Ti.

Per celebrare questo magnifico titolo, Bethesda e NVIDIA hanno deciso di avviare una iniziativa ad accesso limitato: Raze Hell With the Ultimate Play.

Iscrivendosi nella pagina dedicata all'evento, sarà possibile vincere l'accesso limitato per l'acquisto del Demon Slayer Bundle. Ma cosa contiene questo curioso pacchetto?

Secondo quanto descritto sul sito NVIDIA, disponibile alla fonte, con l'acquisto del bundle si otterranno:

Una copia di Doom Eternal per PC;

Una GeForce RTX 3080 Ti Founders Edition ;

; Un piccolo Titanium Slayer;

Una T-Shirt di Doom Eternal;

Un tappetino per mouse XL Doom Eternal: The Ancient Gods;

Uno stiloso zainetto UAC;

Un tenero peluche del Doom Slayer.

Il prezzo per questo goloso bundle è di 1399 Euro, l'iniziativa è valida dal 23 giugno al 7 luglio e l'estrazione verrà effettuata l'8 luglio. I vincitori potranno completare l'acquisto entro 48 ore, dopo le quali verrà estratto un altro fortunato vincitore. L'iniziativa è valida in tutta Europa ma l'Italia sembrerebbe al momento esclusa dall'estrazione.

La scheda video in questione è davvero un mostro di potenza, votato per il 4K e il ray tracing. Per saperne qualcosa in più, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra recensione della RTX 3080 Ti.