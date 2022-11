NVIDIA, il Black Friday diventa Green Thursday: grandi offerte GeForce NOW

La novità più rilevante del mese per quel che riguarda il Cloud Gaming è stata sicuramente l'annuncio del 4K su GeForce Now per TV Samsung, che rende ancora più appetibili le Smart TV del colosso sudcoreano per arricchire la casa dei videogiocatori.

In casa NVIDIA, tuttavia, è sempre aria di novità e non stupisce affatto che il team verde ci abbia riservato un bel po' di proposte in occasione del Black Friday, o meglio... del Green Thursday!

L'offerta più interessante riguarda senza dubbio la possibilità di ottenere in omaggio un buono regalo GeForce Now del valore di 20 euro a fronte dell'acquisto di una carta regalo da 50. Questo buono potrà essere utilizzato per scegliere il tier di abbonamento preferito, incluso il potente piano RTX 3080 per giocare in 4K e con Ray Tracing.

Per esempio, il buono da 50 euro potrà essere usato per riscattare un pass Priority da 6 mesi o uno RTX 3080 da un mese. Allo stesso modo, col buono da 20 euro si potranno riscattare due mesi di Priority.

Oltre ai più di 1.400 titoli già disponibili sulla piattaforma, questa settimana andranno ad aggiungersi al catalogo anche:

Evil West (Nuova release su Steam)

(Nuova release su Steam) Ship of Fools (Nuova release su Steam)

Crysis 2 Remastered (Steam)

Crysis 3 Remastered (Steam)

Ricordiamo che per giocare su GeForce Now, oltre al piano di sottoscrizione al servizio occorre aver acquistato separatamente anche i titoli preferiti sulle piattaforme supportate, tra cui Epic Games, Steam e Uconnect.

Infine, manca davvero pochissimo prima di scoprire le novità del primo grande evento internazionale del nuovo anno, con NVIDIA che parteciperà al CES 2023 e sarà tra gli osservati speciali, per via della rumoreggiata presenza delle nuove RTX Serie 40 Mobility e della fascia medio alta per sistemi Desktop.